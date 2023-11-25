هل تخطّيت سنّ الأربعين؟ لا بدّ لك من إتقان خطوات المكياج هذه!

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لا يعني التقدم في السن أنك فقدت جمالك، لاسيما إذا لاحظت تغيرات في بشرتك مثل البهتان أو الجفاف غير أن لكل عمر جماله وخصوصياته وعليك تعديل بعض الأمور فيما يتعلق بمكياجك.وفي بعض الأحيان، نرى أن المنتجات التي كانت تعطينا نتائج حسنة وإيجابية لم تعد كذلك اليوم، وعليه لا بد من تعلم بعض الخطوات أو الحيل لتعديل المكياج بطرق جديدة استوحيناها من النجمات وأسرارهن للمساعدة في الظهور بأفضل ما لديك والإحساس بالراحة.أولاً الكريم المرطب الملون عملي ومريح جدا أكثر من كريم الأساس العادي، فكلما تقدمنا في السن، تصبح بشرتنا أكثر جفافاً، مما يعني أن كريم الأساس الذي كنت تستخدمينه سابقاً قد يبدو الآن أثقل أو أكثر تكتلاً من ذي قبل.كما أن إحدى الطرق السهلة لضمان التكامل في مظهرك، تنسيق ألوان الشفاه والخدود، بحيث تطبقين اللون نفسه على شفتيك وخديك.إلى ذلك، تعتبر الحواجب المحددة جيداً وسيلة مضمونة لتحسين مظهرك، إذ يمكن أن ترفعي حاجبيك لو أردت بمساعدة قلم الحواجب مع ضربات قصيرة تشبه الشعر، بالإضافة إلى تثبيتها باستخدام جل الحواجب.إذا قمت بوضع خافي العيوب أو الـ Conceler أولاً، فبالتأكيد تستطيعين استخدام كمية أقل من كريم الأساس.والرموش المستعارة من أجمل الحيل لا سيما بعدما تطورت صناعتها مؤخراً مع الخيارات المغناطيسية وتحسين تركيبات الصمغ، ما يعني أنه أصبح من السهل تركيبها واعتماد الرموش الطويلة والمرفرفة.كما أن أحمر الشفاه باللون الأحمر القاني سيجعل أسنانك تبدو أكثر بياضاً، هذه النصيحة يجب على كل امرأة فوق الأربعين أن تعرفها وهي من أفضل حيل الماكياج، فاختيار أحمر الشفاه المناسب سيجعل أسنانك تبدو أكثر بياضاً.