إليك أبرز طرق تنظيف اسفنجة المكياج

Advertisement

تتحوّل اسفنجات المكياج إلى أداة ضارة وسامة للبشرة بسبب امتصاص وتراكم البكتيريا فيها بعد مرور وقت طويل على استخدامها من دون تنظيفها. ومثلها كأي شيء يلامس وجهك، فإنها قد تؤدي إلى انتشار الحبوب في الوجه، وظهور مشاكل أنت بغنى عنها.من هنا، ينصح خبراء التجميل واختصاصي البشرة بغسل اسفنجات المكياج على اختلاف أشكالها، مرة كل أسبوع.أما إذا كنت لا تضعين المكياج إلا قليلاً، فيمكن غسلها مرة كل شهر تقريباً، ويتوفر في الأسواق حاليا آلات صغيرة تعمل على نقع الاسفنجة لتصبح عملية وسهلة الاستعمال.هناك العديد من الطرق البسيطة لتنظيف اسفنجة المكياج، لكن عليك أن تعلمي أنه إذا كانت الاسفنجة متسخة كثيراً ومضى على تنظيفها وقت طويل، يمكن في هذه الحالة تلفها بدل غسلها.كما يجب الانتباه إلى الاسفنجة خلال شرائها، فبعض الأنواع تتفتت مع الوقت وتصبح مضرة للبشرة، لذلك من الأفضل شراء اسفنجة أصلية.إليك أبرز طرق تنظيف الاسفنجة:- بالصابون: أحضري وعاءً من الماء الدافئ واغمري الاسفنجة فيها بالكامل، وكلما أصبحت أكثر رطوبة كلما توسعت وأصبح تنظيفها أسهل. ثم اضيفي الصابون إليها وقومي بتدليكها للتخلص من المنتج الزائد. يمكن استخدام أي صابون فهو قادر على تنظيف الاسفنجة.- شطف الاسفنجة: يمكنك شطف الاسفنجة سريعاً عبر غسلها بالماء النظيف فحسب، كي يخرج المكياج منها. هذه الطريقة تستعمل للاسفنجة التي يتم عادة غسلها، أي أنها نظيفة في الداخل. دلكي الاسفنجة قليلاً وطالما أن الماء يسيل صافياً عند شطفها فهي نظيفة. يمكنك لاحقاً وضع الاسفنجة في الهواء الطلق أو الشمس كي تجف خلال دقيقة تقريباً. لا تستعمليها قبل أن تجف بشكل كامل.- نقع الاسفنجة: تفضل بعض الفتيات غسل اسفنجة المكياج بشكل عميق عبر نقعها بالماء من اليوم إلى الثاني. انقعي الاسفنجة في منظف سائل، واتركيها بالماء إلى اليوم الثاني.بهذه الطريقة تتغلغل المياه إلى عمق الاسفنجة المتسخة وتخرج الأوساخ منها بعمق. في هذه الحالة، قد تحتاج الاسفنجة إلى وقت طويل كي تجف، لذلك يجب أن يكون لديك اسفنجات أخرى لاستعمالها.