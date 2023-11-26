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الانفصال تجربة صعبة، ولكن عندما يكون نهاية لعلاقة مسيئة أو غير صحية، فإنه يصبح حدثاُ سعيداً. وفيما يلي 5 أسباب تجعل الانفصال حدثاً سعيداً وبداية لحياة أفضل. تابعي القراءة.1- التخلص من المشاكلالعلاقة غير الصحية، وخاصة خلال فترة ما قبل الانفصال، تكون مليئة بالمشاكل والخلافات، وهو ما يجعل انتهاء العلاقة حدثاً سعيداً، إذ تشعرين بالراحة النفسية بعد التخلص من المشاكل التي كانت تحزنك.2- انتهاء المشاعر السلبيةالكثير من المشاعر السلبية تدفعكِ للاكتئاب بسبب المشاكل، أهمها الشعور بالذنب بعد كل جدال أو خلاف أو التفكير في الانفصال. حان الوقت لتتخلصي من كل هذه المشاعر السلبية وتشعري بالراحة النفسية، وهو ما يجعل الانفصال حدثاً سعيداً.3- الاستفادة بوقتك كاملاًالارتباط يجعل وقتك ليس ملكك بالكامل، فهناك شريك يجب أن تخصصي له جزءاً لا يستهان به من وقتك، وعندما تكون العلاقة مسيئة، فإن وقتك يكون مهدراً في هذه العلاقة، وبالتالي فإن الانفصال يتيح لكِ استعادة حياتك والاستفادة من وقتك بالكامل.4- استعادة علاقاتك الاجتماعيةالتورط في علاقة مسيئة أو غير صحية يؤثر سلباً على علاقاتك بأهلك وأصدقائك، سواء بسبب سيطرة الشريك المسيء، أو بسبب اضطراب حالتك النفسية، وبالتالي فإن الانفصال يكون فرصة جيدة لاستعادة علاقاتك الاجتماعية بأهلك وأصدقائك ودوائر الدعم الخاصة بكِ.5- استعادة حرية القرارالارتباط أيضاً يجعلكِ غير حرة بالكامل في قراراتك، فهناك شريك يجب مراعاته والاتفاق معه بشأن الأمور التي تخص حياتكما معاً، مثل مكان الإقامة أو قرار السفر، وعندما تكون العلاقة غير صحية تصبح الشراكة مجرد قيود، لذا فالانفصال عن شريك مسيء يعيد إليكِ حرية اتخاذ قراراتك، وهذا حدث سعيد طبعاً. (نواعم)