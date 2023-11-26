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المرأة
ظهور نادر للفنانة الشهيرة المعتزلة.. هكذا أصبحت بعد غياب (صور)
Lebanon 24
26-11-2023
|
08:00
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في ظهور نادر لها حرصت الفنانة المعتزلة نورا على حضور عزاء المنتج صلاح رمزي نجل المنتج حسن رمزي وشقيق الفنان شريف رمزي في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.
وحضرت نورا العزاء بصحبة شقيقتها الفنانة بوسي وابنتيها مي وسارة نور الشريف.
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يُذكر أن نورا غائبة عن الساحة الفنية منذ سنوات طويلة بعد اتخاذها قرار الاعتزال وارتداء الحجاب، أما بوسي فقد احتجبت عن الأضواء منذ أن قدّمت آخر أعمالها مسلسل "البرنسيسة بيسة" مع الفنانة مي عز الدين، والذي عُرض في عام 2019. (لها)
المصدر: لها
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