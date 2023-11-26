له فوائد تجميلية متنوعة.. إليكم دور الأرز الياباني في تعزيز صحة البشرة والشعر

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يحتل الأرز الياباني، المعروف في اللغة اليابانية باسم «كومي»، مكانة مهمة في ثقافة الطهي بالبلاد. وإلى جانب دوره كغذاء أساسي، يحتفي بالأرز الياباني لفوائده التجميلية المتنوعة، إذ يلعب هذا الأرز ذو القيمة الغذائية العالية والترطيب دوراً مؤثراً في تعزيز صحة البشرة والشعر.الأرز الياباني (كومي):يتم إنتاج الأرز الياباني من خلال الزراعة الدقيقة، واختيار الأصناف المناسبة، وفقًا للظروف المناخية، وخصائص التربة في اليابان، وتشمل الأصناف التمثيلية: «كوشيهيكاري»، و«أكيتاكوماتشي». وتتميز هذه الأصناف بملمس رائع ولزوجة رائعة، ويمكن أن تبرز النكهة الأصلية للأرز.والأرز مهم للغاية في الثقافة الغذائية اليابانية، فهو جزء أساسي من النظام الغذائي اليومي لليابانيين، إذ يؤكل يومياً كغذاء أساسي، ويتم الاستمتاع به بأشكال مختلفة، مثل: كرات الأرز، والأوتشازوكي، بالإضافة إلى ذلك يتناسب الأرز جيداً مع المكونات الأخرى، كما أن تناوله مع الساشيمي أو الأطباق الجانبية يحسن توازن وجبتك.الأرز الياباني ليس مجرد حبة لذيذة ومشبعة فحسب، بل هو أيضاً مصدر ممتاز لتغذية الجسم، فهو غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية، وهذا النوع من الأرز يعزز صحة البشرة والشعر. ويساعد المحتوى العالي من الماء في الأرز الياباني على ترطيب البشرة، ما يساهم في الحفاظ على مرونة البشرة، ومنع الجفاف. ومن خلال تضمين الأرز الياباني في نظامهم الغذائي، حصل العديد من اليابانيين على بشرة مشرقة وشابة.فوائد الأرز الياباني في العناية بالبشرة:لا يقتصر استهلاك الأرز الياباني على تناوله؛ حيث إنه شق طريقه إلى عالم العناية بالبشرة. نخالة الأرز هي منتج ثانوي لعملية طحن الأرز، وعنصر رئيسي في العديد من منتجات التجميل اليابانية. ويوفر الأرز الياباني العديد من الفوائد للبشرة، من بينها:الترطيب:الأرز الياباني له تأثير مرطب، إذ يكمن السر في وفرة الفيتامينات والمعادن، حيث يحتوي على مكونات، مثل: فيتامينَيْ: (ب، هـ)، والمعادن، التي تحافظ على رطوبة البشرة، وتحميها من الجفاف. علاوة على ذلك، تعمل الأحماض الأمينية والبوليفينول الموجودان في الأرز على تنعيم البشرة، ما يجعلها رطبة. كما يحتوي مسحوق الأرز الياباني على مكونات مرطبة، ويمكن تطبيقه مباشرة على الجلد لتعزيز آثاره.التفتيح:يقال، أيضاً، إن للأرز الياباني تأثير تبييض البشرة، فزيت نخالة الأرز الموجود له تأثير على تثبيط إنتاج الميلانين، وهذا بدوره يؤثر في تفتيح البقع والبهتان. وتتمتع إنزيمات الأرز، أيضاً، بالقدرة على إزالة خلايا الجلد الميتة، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تفتيح بشرتكِ.بالإضافة إلى ذلك، فإن فيتامين (C)، والفلافونويدات الموجودة في الأرز لها تأثير على تفتيح البشرة، وإعطائها مظهراً صافياً، ويمكن للعناية بالتبييض باستخدام الأرز الياباني أن توحد لون بشرتكِ، وتمنح بشرة مشرقة ومتوهجة.مضاد للأكسدة:يتمتع الأرز الياباني بخصائص ممتازة مضادة للأكسدة، لها تأثير في إبطاء شيخوخة الجلد. ويعود ذلك إلى فيتامين (E)، والبوليفينول الموجودين في الأرز، إذ يعمل هذان العنصران على إزالة الأكسجين النشط، الذي يؤدي إلى تلف خلايا الجلد، ويسبب التجاعيد والترهل. من هنا، يحافظ استخدام الأرز الياباني على صلابة الجلد ومرونته. بالإضافة إلى ذلك، فإن البيتا كاروتين والسيلينيوم الموجودين في الأرز، يزيدان قوة مضادات الأكسدة في الجلد، ويساعدان في الحفاظ على بشرة شابة.الوقاية:للأرز الياباني تأثيرات وقائية للبشرة، حيث يحمي عنصر الأوريزانول الموجود في الأرز البشرة من التهيج والضرر الخارجي، بالإضافة إلى ذلك تعمل الدهون الفوسفاتية والسيراميد الموجودة في الأرز على تقوية وظيفة حاجز البشرة، وحمايتها من الجفاف الخارجي والأشعة فوق البنفسجية، وسيساعد ذلك على منع مشاكل الجلد والالتهابات والحفاظ على صحة بشرتكِ.فوائد الأرز الياباني في العناية بالشعر:يعود تقليد استخدام ماء الأرز للعناية بالشعر في اليابان إلى قرون مضت، ويُعتقد أن شطف الشعر بماء الأرز يقوي الخصلات، ويضيف لمعاناً، ويعزز نمو الشعر الصحي. وتقسم العديدات من النساء اليابانيات بسر الجمال القديم هذا، وينسبن شعرهن اللامع والكثيف إلى العلاجات المنتظمة بماء الأرز.. فما الفوائد التي يقدمها؟- الترطيب القوي:الأرز الياباني غني بالمكونات التي لها تأثيرات مرطبة، على وجه الخصوص نخالة الأرز الغنية بفيتامين (E)، والأحماض الدهنية، وهذه المكونات لها تأثير ترطيب شعركِ، بالإضافة إلى السيراميد الموجود في نخالة الأرز، والذي يحمي شعركِ من الجفاف والتلف. وباستخدام منتجات العناية بالشعر والعلاجات المصنوعة من الأرز الياباني، يمكنك الحفاظ على ترطيب شعرك. ويتمتع الأرز الياباني، أيضاً، بقدرة عالية على الاحتفاظ بالرطوبة، وهذا لا يغذي الشعر فحسب، بل يحميه من الجفاف.- التغذية الفورية:يُعرف الأرز الياباني بأنه طعام ذو قيمة غذائية عالية، لذلك يمكنكِ تغذية شعركِ باستخدام منتجات العناية بالشعر، والأقنعة المصنوعة من الأرز الياباني، لأنه غني بفيتامين (ب)، والمعادن، وهذه المكونات لها تأثير على تعزيز نمو الشعر، وتعزيز الشعر الصحي.ويحتوي الأرز الياباني على أحماض أمينية، تعمل على إصلاح بروتينات الشعر وتقويتها. وبما أن الشعر يتكون من البروتين، فإن نقص مكملات البروتين يضعفه. وباستخدام الأرز الياباني، يمكنك تجديد الأحماض الأمينية، التي يحتاجها شعركِ لتعزيز صحته.- الفروة الرأس الصحية:للأرز الياباني تأثير إيجابي في صحة فروة الرأس، لأن فيتامينات (ب) الموجودة في نخالة الأرز، تعمل على تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس، وتوفر بيئة صحية لها. بالإضافة إلى ذلك، فإن مضادات الأكسدة الموجودة في نخالة الأرز فعالة في منع شيخوخة فروة الرأس ومشاكلها.فروة الرأس الصحية عنصر أساسي لنمو الشعر، وإذا كانت بحالة سيئة، فقد يصبح شعركِ أرق أو يتساقط، ويمكنكِ الحفاظ على صحة فروة رأسكِ باستخدام منتجات العناية بالشعر، وزيوت التدليك المصنوعة من الأرز الياباني.