Advertisement

المرأة

قصة "تيك توكر" أميركية صممت فلتر "البطيخ" لجمع الأموال لأهل غزة

Lebanon 24
27-11-2023 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1134787-638366742510184587.jpg
Doc-P-1134787-638366742510184587.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لجأ الملايين من رافضى العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، إلى السوشيال ميديا للتعبير عن رفضهم لممارسات الاحتلال، ومن بين ردود الأفعال على تطبيق الفيديوهات "تيك توك"، فلتر "البطيخ"، والذى يعتبر رمزا للمقاومة الفلسطينية، حيث تمكن المستخدمون بفضل هذا الفلتر من جمع آلاف الدولارات.

 
Advertisement

فلتر "تيك توك" استخدامه بسيط، فمن المفترض أن يقوم المستخدم بسحب قطعة من البطيخ عبر الشاشة بنمط متعرج وجمع بعض البذور، وتمت صناعة هذا الفلتر من قبل مستخدمة أمريكية تدعى "جوردان" التى تتبرع بجميع العائدات التى تجنيها للجمعيات الخيرية للمساهمة فى إرسال المساعدات إلى غزة.

 

وقالت: "لقد قررت إنشاء هذا التأثير "Filter for Good" والتبرع بجميع المكافآت التى حصلت عليها للجمعيات الخيرية التى تقدم المساعدات فى غزة". 

 

تم استخدام الفلتر أكثر من 6 مليون مرة، والذى جمع ما يقرب من 11 ألف دولار لسكان غزة، وتشارك جوردان مقاطع فيديو التحديث اليومى على "تيك توك" والتى توضح مقدار الأموال التى حققها التأثير حتى الآن.

 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:30 | 2023-11-27
04:00 | 2023-11-27
01:00 | 2023-11-27
23:00 | 2023-11-26
16:00 | 2023-11-26
14:00 | 2023-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24