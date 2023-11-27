قصة "تيك توكر" أميركية صممت فلتر "البطيخ" لجمع الأموال لأهل غزة

لجأ الملايين من رافضى العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، إلى السوشيال ميديا للتعبير عن رفضهم لممارسات الاحتلال، ومن بين ردود الأفعال على تطبيق الفيديوهات "تيك توك"، فلتر "البطيخ"، والذى يعتبر رمزا للمقاومة الفلسطينية، حيث تمكن المستخدمون بفضل هذا الفلتر من جمع آلاف الدولارات.

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فلتر "تيك توك" استخدامه بسيط، فمن المفترض أن يقوم المستخدم بسحب قطعة من البطيخ عبر الشاشة بنمط متعرج وجمع بعض البذور، وتمت صناعة هذا الفلتر من قبل مستخدمة أمريكية تدعى "جوردان" التى تتبرع بجميع العائدات التى تجنيها للجمعيات الخيرية للمساهمة فى إرسال المساعدات إلى غزة.

وقالت: "لقد قررت إنشاء هذا التأثير "Filter for Good" والتبرع بجميع المكافآت التى حصلت عليها للجمعيات الخيرية التى تقدم المساعدات فى غزة".

تم استخدام الفلتر أكثر من 6 مليون مرة، والذى جمع ما يقرب من 11 ألف دولار لسكان غزة، وتشارك جوردان مقاطع فيديو التحديث اليومى على "تيك توك" والتى توضح مقدار الأموال التى حققها التأثير حتى الآن.