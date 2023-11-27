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المرأة

قبل أوانه.. عوامل تتسبب بظهور الشعر الأبيض

Lebanon 24
27-11-2023 | 04:00
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من الطبيعى أن يظهر الشعر الأبيض مع التقدم في العمر ولكن نادرا ما يحدث عن الشباب وهى حالة لها أسبابها المختلفة فقد يكون ناتج عن الوراثة أو الحالة النفسية وغيرها من الأسباب.

 

الأسباب التي تؤدى لظهور الشعر الأبيض عند النساء:

 

عوامل وراثية

العوامل الوراثية  لها دور كبير في تغيير لون الشعر في سن الشباب فإذا كان والداك أو أجدادك قد تعرضوا لشيب مبكر في شعرهم ، فمن المرجح أن تصاب بالشيب في سن أصغر بكثير .

 

نقص التغذية

إذا كنت تعاني من نقص التغذية ونقص فيتامين ب 12 ، أو نقص فيتامين د ، أو نقص النحاس ، فعليك التحقق من الفيتامين أو المعدن الأقل في الجسم ، و ثم تعامل معه وفقًا لذلك ومع ذلك ، فإن فيتامين ب 12 هو السبب الأكبر عندما يتعلق الأمر بالحصول على شعر أبيض في سن مبكرة ، لأنه مرتبط بحالة تسمى فقر الدم الخبيث.

 

الإجهاد

 إذا كنت تتعامل مع الإجهاد المزمن لفترة من الوقت فمن المحتمل أنك قد تكون شيبًا قبل الأوان سواء كانت الحياة المنزلية مليئة بالقلق  أو كنت مرهقًا ولسوء الحظ ، سينعكس ذلك على شعرك ، مما يتسبب في شيب الخيوط بشكل أسرع بكثير مما كانت عليه في العادة.

 

عدم التوازن الهرموني

 اختلال التوازن الهرموني ، خاصة الناجم عن اضطراب الغدة الدرقية ، يمكن أن يكون سببًا رئيسيًا للشيب المبكر .

 

أمراض المناعة الذاتية

 لسوء الحظ  لا يساعد نظام المناعة في الجسم الذي يهاجم خلاياه تمامًا في الواقع ، يمكن أن يتسبب في ظهور الشعر الأبيض في سن مبكرة ، لأن الأمر نفسه ينطبق على خلايا الشعر أيضًا و ينتشر هذا بشكل خاص في حالة الثعلبة والبهاق ، حيث يفقد المصابون بالمرض الصبغة في شعرهم في سن مبكرة جدًا ، وفي بعض الأحيان ، يفقدون شعرهم أيضًا.

 

  التدخين

 بصرف النظر عن جميع الآثار الجسيمة والضارة للتدخين والتي تتراوح من مشاكل القلب والأوعية الدموية إلى السرطان ، يرتبط تدخين السجائر أيضًا بالشيب المبكر ، خاصة عندما تكون صغيرًا وذلك لأن التدخين ينكمش الأوعية الدموية ويقلل من تدفق الدم إلى بصيلات الشعر  وبالتالي يقلل الصبغة في الشعر.

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