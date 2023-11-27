لجين عمران: قطعت علاقتي بصديقتي لمحاولتها التقرب من زوجي

أعلنت الإعلامية السعودية لجين عمران عن تصرف غريب من صديقة لها، حيث كانت تتصل بزوجها وتشكو له همومها ومشكلاتها.

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وقالت لجين خلال لقاء مع الإعلامية جيهان الطائي على قناة "دجلة" الفضائية، إن صديقتها كانت تتصل بزوجها وترتب موعدًا لمقابلته دون علمها، بحجة محاولة حل مشاكل.

وأضافت لجين عمران أن زوجها كان يستغرب من ذلك التصرف، لكنها كانت تبرر له الأمر بأنها لا تثق في صديقتها، وأنها تثق به أكثر.

وتابعت الاعلامية السعودية أنها قطعت علاقتها بتلك الصديقة بعد تكرار هذا التصرف، لأنها لم تكن تشعر بالراحة تجاهها. (الجديد)