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المرأة
ممثلة شابة شهيرة تعترف بخيانة حبيبها
Lebanon 24
27-11-2023
|
07:46
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تصدر إسم ميليسا دونغيل العناوين بالصحف والمواقع الإلكترونية التركية خلال الساعات الماضية بعد تصريحاتها الأخيرة حول تعرضها للخيانة.
وصرحت ميليسا دونغل بطلة مسلسل "إنت إطرق بابي" بتعرضها للخيانة من قبل حبيبها من دون أن تذكر إسمه ورغم أنها سامحته في المرة الأولى، وعادت علاقتهما مجدداً إلا أنه قام بخيانتها مرةً ثانية.
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واعترفت أنها شخصية غزلية أي أنه يعجبها كثيراً أن تسمع كلمات الغزل، ولكنها لم يسبق لها أن قامت بخيانة حبيبها.
وتشارك ميلسا دونغل ببطولة مسلسل السلة المتسخة الذي يُعرض حالياً عبر شاشة منصة شاهد الإلكترونية تحت عنوان "أسرار البنات" تزامناً مع عرضه في تركيا، وقد تصدر العمل قائمة المشاهدة عبر شاشة منصة شاهد فور عرض حلقاته الأولى. (نواعم)
المصدر: نواعم
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