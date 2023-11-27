Advertisement

المرأة

ممثلة شابة شهيرة تعترف بخيانة حبيبها

Lebanon 24
27-11-2023 | 07:46
A-
A+
Doc-P-1134848-638366852794597348.PNG
Doc-P-1134848-638366852794597348.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تصدر إسم ميليسا دونغيل العناوين بالصحف والمواقع الإلكترونية التركية خلال الساعات الماضية بعد تصريحاتها الأخيرة حول تعرضها للخيانة.

وصرحت ميليسا دونغل بطلة مسلسل "إنت إطرق بابي" بتعرضها للخيانة من قبل حبيبها من دون أن تذكر إسمه ورغم أنها سامحته في المرة الأولى، وعادت علاقتهما مجدداً إلا أنه قام بخيانتها مرةً ثانية.
Advertisement
واعترفت أنها شخصية غزلية أي أنه يعجبها كثيراً أن تسمع كلمات الغزل، ولكنها لم يسبق لها أن قامت بخيانة حبيبها.

وتشارك ميلسا دونغل ببطولة مسلسل السلة المتسخة الذي يُعرض حالياً عبر شاشة منصة شاهد الإلكترونية تحت عنوان "أسرار البنات" تزامناً مع عرضه في تركيا، وقد تصدر العمل قائمة المشاهدة عبر شاشة منصة شاهد فور عرض حلقاته الأولى. (نواعم) 
المصدر: نواعم
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2023-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2023-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:30 | 2023-11-27
04:00 | 2023-11-27
03:00 | 2023-11-27
01:00 | 2023-11-27
23:00 | 2023-11-26
16:00 | 2023-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24