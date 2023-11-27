شوهدت بخاتم ألماس ضخم.. هل ارتبطت ناعومي كامبل مُجدداً؟

شوهدت عارضة الأزياء الشهيرة ناعومي كامبل وهي ترتدي خاتماً جديداً في إصبعها، خلال حضورها سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في أبو ظبي.





وارتدت النجمة البالغة من العمر 53 عاماً خاتماً ضخماً من الألماس في إصبعها، مما أثار شائعات حول خطوبتها.

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