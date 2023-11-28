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المرأة

اصابة ابنة "بلوغر" معروفة بمرض خطير.. وهذه أعراضه

Lebanon 24
28-11-2023 | 04:22
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أثارت مشهورة السوشال ميديا الكويتية، الدكتورة خلود، قلق متابعيها حول صحة ابنتها "ليان"، بعد تعرضها لوعكة صحية استدعت نقلها إلى المستشفى.

وتحدَّثت خلود عن تفاصيل حالة ابنتها والأعراض التي عانت منها عبر حسابها في "سناب شات" من أجل نشر الوعي بين الأمهات، مشيرةً إلى أن "ليان" عانت في البداية من الحمى ووصلت حرارة جسمها إلى 41 درجة، على الرغم من إعطائها أدوية خافضة للحرارة، كما أنها بدأت بالسعال.
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وأوضحت خلود أنها بدأت بملاحظة أعراض أخرى على ابنتها من بينها تفشَي حساسية على شكل حبوب صغيرة على كامل جسدها خاصة في يديها وقدميها، وانتفاخ لسانها واحمراره حيث أصبح مثل "لسان الفراولة"، وكذلك انتفاخ شفتيها وتقشرها واحمرار عينيها.

بالإضافة إلى ذلك، لاحظت انتفاخاً في منطقة الرقبة لدى ابنتها بسبب التهاب العقد اللمفاوية.
 
وفور نقل الطفلة إلى المستشفى، أجريت لها العديد من التحاليل، وتبيَّن من فحص الدم ارتفاع كريات الدم البيضاء؛ ما يعني معاناتها من التهاب حاد.
 
وكشفت خلود أن ابنتها خضعت لإجراء فحص للقلب أيضاً لأن داء "كاواساكي" يؤثر على القلب بسبب انقباض الشرايين، وفي حال كانت المؤشرات سلبية عليها البدء بتلقي علاج بالوريد. (فوشيا) 
 
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