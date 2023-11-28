Advertisement

المرأة

ديميت أوزدمير تخرج عن صمتها وترد على شائعات الملهى

Lebanon 24
28-11-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1135172-638367712457441250.PNG
Doc-P-1135172-638367712457441250.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قبل أيام، نشرت إحدى الصحف التركية خبراً يؤكد إستعداد ديميت أوزدميرلإفتتاح ملهى ليلي بتركيا إستثماراً لأموالها، ولكن بعد أيام خرجت ديميت عن صمتها لتوضح حقيقة الخبر.

وقد ردت ديميت أوزدمير بطلة "إسمي فرح " على خبر إمتلاكها لملهى ليلي بالشراكة مع ثلاثة أشخاص من أصدقائها؛ وهو الخبر الذي تصدر وسائل الإعلام بتركيا خلال الأيام الماضية وقالت ديميت في تصريحاتها الأخيرة بالمواقع التركية إنها ليست من سيفتتح الملهى ولكنها صديقتها وهي ستقوم بدعمها فقط ".
Advertisement

وقد نشرت الصحفية  التركية بيرسين عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة تويتر أن مسلسل إسمي فرح لديميت أوزدمير وآنجين إكيوريك سينتهي عند الحلقة 26 من موسمه الحالي وذلك بعد إنخفاض نسب مشاهدته بالموسم الجديد وذكرت بيرسين أن مبيعاته الخارجية هي سبب إستمراره حتى الآن.
وقد تصدر الثنائي آنجين إكيوريك وديميت أوزدمير عن مسلسل إسمي فرح  قائمة افضل ثنائي بجائزة الفراشة الذهبية حتى وقتنا الحالي.
وكشفت ديميت أوزدمير أنها وافقت على بطولة فيلم سينمائي جديد سيكون من أفضل أدوارها خلال الفترة المقبلة. (نواعم) 

 
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
07:15 | 2023-11-28
04:22 | 2023-11-28
01:35 | 2023-11-28
23:00 | 2023-11-27
16:04 | 2023-11-27
11:00 | 2023-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24