ديميت أوزدمير تخرج عن صمتها وترد على شائعات الملهى

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قبل أيام، نشرت إحدى الصحف التركية خبراً يؤكد إستعداد ديميت أوزدميرلإفتتاح ملهى ليلي بتركيا إستثماراً لأموالها، ولكن بعد أيام خرجت ديميت عن صمتها لتوضح حقيقة الخبر.وقد ردت ديميت أوزدمير بطلة "إسمي فرح " على خبر إمتلاكها لملهى ليلي بالشراكة مع ثلاثة أشخاص من أصدقائها؛ وهو الخبر الذي تصدر وسائل الإعلام بتركيا خلال الأيام الماضية وقالت ديميت في تصريحاتها الأخيرة بالمواقع التركية إنها ليست من سيفتتح الملهى ولكنها صديقتها وهي ستقوم بدعمها فقط ".وقد نشرت الصحفية التركية بيرسين عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة تويتر أن مسلسل إسمي فرح لديميت أوزدمير وآنجين إكيوريك سينتهي عند الحلقة 26 من موسمه الحالي وذلك بعد إنخفاض نسب مشاهدته بالموسم الجديد وذكرت بيرسين أن مبيعاته الخارجية هي سبب إستمراره حتى الآن.وقد تصدر الثنائي آنجين إكيوريك وديميت أوزدمير عن مسلسل إسمي فرح قائمة افضل ثنائي بجائزة الفراشة الذهبية حتى وقتنا الحالي.وكشفت ديميت أوزدمير أنها وافقت على بطولة فيلم سينمائي جديد سيكون من أفضل أدوارها خلال الفترة المقبلة. (نواعم)