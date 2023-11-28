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المرأة
نادين نسيب نجيم تشوّق الجمهور بصور من كواليس "2024"
Lebanon 24
28-11-2023
|
07:15
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تواصل النجمة نادين نسيب نجيم تشويق محبيها لعملها الجديد "2024"، المنتظر عرضه ضمن السباق الرمضاني، ويشاركها في بطولته النجم السوري محمد الأحمد.
وتحرص النجمة منذ انتهاء التجهيزات وبداية التصوير على مشاركة متابعيها عبر خاصية "الستوريز" الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" بصورٍ من الكواليس، وهو ما يزيد من حماسة وتشويق الجمهور، خاصة أنها أعلنت في وقت سابق عن عودة النقيب "سما"، الشخصية التي لعبتها نادين في مسلسل "2020" إلى جانب النجم قصي خولي.
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وشاركت نادين متابعيها بصورة من كواليس تصوير المسلسل الجديد المرتقب عرضه في رمضان المقبل، ويتم تصويره في لبنان، وقد ظهرت في الصورة بملابس كاجوال تناسب العمل المكتبي وتحمل بيدها حقيبة كبيرة. (لها)
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