كايلي جينر تفاجئ الجميع.. من هو الشخص الأكثر قيمة في طاقم خدمها؟

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كشفت كايلي جينر أنها تعتبر "مربية الكلاب" التي وظفتها هي الشخص الأكثر قيمة في طاقم خدمها، وذلك خلال دردشة مع جنيفر لورانس لمجلة Interview.ولدى سؤال كايلي عن أفضل موظف لديها على الإطلاق، أجابت صاحبة شركة مستحضرات التجميل "كايلي كوزمتكس": ربما تكون مربية كلابي، لأن لدي سبعة كلاب".وعن سبب امتلاكها لهذا العدد الكبير من الكلاب، أجابت كايلي: "لأنها تستمر في التكاثر. كان علي أن أحافظ على تماسك الأسرة".وأشارت كايلي إلى أن كلابها بدأت تزداد منذ عام 2016، حين وضع كلباها الإيطاليان نورمان وبامبي جروين صغيرين.