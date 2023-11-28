بعد ولادة طفلتهما.. عارضة الأزياء الشهيرة تنفصل عن النجم البرازيلي

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أعلنت عارضة الأزياء برونا بيانكاردي انفصالها رسميا عن النجم البرازيلي ولاعب نادي الهلال السعودي نيمار داسيلفا.ولم تنتظر بيانكاردي طويلا بعد ولادة طفلتهما "مافي"، إذ أكدت، في بيان منشور عبر خاصية "ستوري" في "إنستغرام"، أن علاقتها مع النجم البرازيلي انتهت.وأشارت أيضًا إلى أنها ونيمار يبقيان والدين لابنتهما "مافي"، وأكدت الحفاظ على علاقة ودية مع والد ابنتها.كما طلبت بيانكاردي، البالغة من العمر 28 عامًا، من الجمهور أن يكف عن ربط اسمها بنيمار، مؤكدة أنها ليست في علاقة حاليًا.