200 ألف دولار .. سعر بيع بلوزة الأميرة ديانا في خطوبتها

تعرض بلوزة شيفون حريرية من الكريب الوردي، ارتدتها الأميرة ديانا في صورة خطوبتها عام 1981، والتي صورها اللورد سنودون، للبيع في مزاد علني، ومن المتوقع أن تجلب عملية البيع 200 ألف دولار.

البلوزة هى أول قطعة راقية مصنوعة حسب الطلب ترتديها الأميرة الراحلة ديانا سبنسر، وستطرح للبيع في الفترة من 14 إلى 17 كانون الأول المقبل، وفقًا لمزادات جوليان، في بيفرلي هيلز، التي تستضيف المزاد.

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وقال دارين جوليان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جوليان للمزادات: بلوزة خطوبة الأميرة ديانا تتخطى الموضة؛ إنها رمز مؤثر للحب والنعمة ولحظة خالدة في التاريخ"، وأضاف أن البلوزة "العزيزة" تجسد "أناقة المرأة التي أسرت القلوب في جميع أنحاء العالم إلى الأبد".

وأكدت دار المزادات: " لقد أحدثت بلوزة خطوبة "Lady Di" ضجة كبيرة، وتم تسويقها على نطاق واسع بعد نشر تلك الصورة" وسرعان ما بيعت.

تتميز البلوزة الرومانسية بأكمام منسابة متجمعة عند الكتف وتنتهي بأساور منتفخة، كما قالت دار المزاد: "البلوزة تأتي مع شريط من الساتان يتم ربطه تحت الياقة على شكل قوس، ويوجد زر واحد للإغلاق في الجزء الخلفي من الرقبة وزر واحد عند كل طرف، والبلوزة بها بطانة حريرية وردية فاتحة، ولا يوجد أي ملصق أو حجم موجود، وتم تصميم البلوزة من قبل المصممين ديفيد وإليزابيث إيمانويل، اللذين قاما فيما بعد بتصميم فستان زفاف الأميرة ديانا.