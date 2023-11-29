كيف تختارين الجينز المناسب لشكل جسمك؟

قد يظن البعض أن اختيار بنطلون الجينز مسألة عادية ولكنها في الحقيقة ليس بالسهولة التي نتصورها بسبب تنوع القصات والأقمشة والألوان التي قد لا تناسب جميع أشكال الأجسام، لذلك ينصح باتباع بعض القواعد والنصائح التي قد تساعد على اختيار التصميم المناسب.

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الجينز المناسب لشكل جسم الكمثرى:

معظم النساء فى الشرق الأوسط يقعن تحت شكل "الجسم الكمثرى"، وهذا الجسم يعنى أن لديك فخذين ووركين كبيرين وكتفين نحيلين، ولهذا فأنت تحتاجين إلى ارتداء جينز بأرجل متوسطة الاتساع وخصر مرتفع قليلاً، وإذا كنت ترغبين فى ارتداء الجينز الضيق فعليك إن تراعى اختيار لون غامق.

الجينز المناسب لشكل جسم التفاحة

تتميز النساء صاحبات الجسم التفاح بالعديد من المزايا، فإن لديهن سيقان طويلة، ولا داعى لأن يقلقن من مناطق الدهون فى الجسم.

إذا كان جسمك على شكل التفاحة فعليك الابتعاد عن الجينز ذا الخصر المنخفض واستبداله بأخر بخصر مرتفع وأرجل المستقيمة حتى يخفى البطن البارزة ويساعدك فى الحصول على إطلالة متناسقة.

الجينز المناسب لشكل جسم الساعة الرملية

شكل الجسم الرملية يعد أيضا من الأنواع الشائعة جدا فى الشرق الأوسط، فالمرأة التى تنتمى إلى شكل الجسم هذا تتمتع بوركين كبيرين وأكتاف عريضة وخصر النحيف يشبه الساعة الرملية.

لهذا النوع من الأجسام، على الرغم من أن جميع أنواع الجينز تناسبه، إلا أنه يفضل اختيار الجينز الضيق لأنه يساعد فى تعزيز منحنيات الجسم وإبراز معالمه.