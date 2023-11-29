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المرأة

حيل تعتمدها النجمات تساعد على إخفاء عيوب البطن بالملابس

Lebanon 24
29-11-2023 | 04:00
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إذا كنت من النساء اللواتي يكتسبن الوزن الزائد في منطقة البطن، هناك بعض الطرق التي تعتمدها النجمات ومن بينهن النجمة إليسا لإبراز مفاتنها بشكل لافت ورشيق.

 

للتخلص من هذه المشكلة، يجب الإعتماد على الخدع البصرية مثل خدعة اللون الموحد إذ لهذه الإطلالات ميزة تخوّلك الظهور أكثر رشاقةً، وخاصةً عند ارتداء الألوان الداكنة.

 

ومن الحيل التي تعتمدها إليسا دائماً اختيار الفساتين القصيرة مع القصّة الواحدة غير المحدّدة، المعروفة بالـ Shift dresses، فهذه الفساتين تخفي الوزن الزائد عند البطن.

 

كذلك يمكنك اختيار الفساتين الطويلة والانسيابية بشرط أن تكون بقصّة ضيقة تحت الصدر لتخفي البطن.

 

ومن الحيل التي تعتمدها النجمات، التركيز على إبراز المناطق النحيلة من الجسم كالرجلين بالتنانير القصيرة والفساتين بالفُتحات الطويلة أو القصّات القصيرة كالشورت. 

 

وننصحك أيضاً بالاعتماد على السترات الفضفاضة أو ذات القصّة المخصورة لأنها توهم بوجود خصر، ويمكنك تنسيقها مع الجينز والتوبات البسيطة لإطلالاتك اليومية، فالسترات يمكن اختيارها بالقصّات الواسعة أو بالطبعات لإخفاء منطقة البطن.

 

ومن الحيل المهمة لحرف النظر عن منطقة البطن، وضع حلية مميزة أو وشاح طويل لأنه كفيل بإخفاء الكرش ولفت النظر.

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