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المرأة
بعد تعرّضها لأزمة صحية.. ياسمين رئيس تعلن مفاجأة حول جنسيتها
Lebanon 24
29-11-2023
|
08:17
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فاجأت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها بالإعلان عن جنسيتها الحقيقية، حيث نشرت من خلال خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" صورة جواز سفرها، لتكشف بذلك أنها تحمل الجنسية الفلسطينية، وهو ما اعتبره جمهورها مفاجأة كبيرة.
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وكانت ياسمين رئيس قد أعلنت أخيراً من خلال خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" عن تعرّضها لأزمة صحية، حيث نشرت صورة ظهرت فيها على سرير في أحد المستشفيات، وهي تتلقى العلاج.
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