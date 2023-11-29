أكثر امرأة مكروهة في بريطانيا.. ما قصّتها؟

وصفت امرأة بـ"الأكثر مكروهة" في بريطانيا، نتيجة شغفها بالمال وادعاءات كاذبة سابقة لها للحصول على تعاطف الناس.



وخلال برنامج على قناة "آي تي في"، تقول امرأة تدعى كارلا بيلوتشي، إنها تفعل كل شيء في حياتها من أجل جني المال، لذلك قامت بفرض مبلغ 190 دولاراً على كل فرد من أفراد أسرتها مقابل عشاء ليلة الميلاد.

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وتبرر كارلا طلبها مبلغاً كهذا بالقول إن ما يقرب من 15 شخصاً سيأتون إلى منزلها لحضور هذه المناسبة العائلية بالغة الأهمية، وسيقومون بتناول عشاء مكون من الديك الرومي، الذي ستقوم بإعداده بشكل أنيق، يختلف تماماً عما تعده المطاعم والفنادق، لذا فإن من حقها طلب المال من ضيوفها.



وأضافت أنها ستعمل على تشغيل التلفاز في الخلفية حتى يتمكن الضيوف من التجمع لحضور خطاب الملك في الساعة الثالثة بعد الظهر ومشاهدة ما يحلو لهم، لكن الأبواب ستغلق في الساعة 10 مساءً، ولن تسمح لأي أحد الدخول بعد هذا الوقت.

وفي 2019 اعترفت بيلوتشي بتظاهرها بالاكتئاب، وأنها بحاجة لإجراء عملية تجميل لأنفها على حساب هيئة الخدمات الصحية الوطنية، مما أدى إلى وصفها بأنها أكثر امرأة مكروهة في بريطانيا.