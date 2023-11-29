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المرأة
إعلان مفاجئ.. ياسمين رئيس تكشف عن جنسيتها الحقيقية
Lebanon 24
29-11-2023
|
23:00
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فاجأت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها بالإعلان عن جنسيتها الحقيقية، حيث نشرت من خلال خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" صورة جواز سفرها.
وكشفت رئيس أنها تحمل الجنسية الفلسطينية، وهو ما اعتبره جمهورها مفاجأة كبيرة.
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المصدر:
لها
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Lebanon 24
ياسمين رئيس
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