أبرز اتجاهات ألوان المناكير الرائجة في خريف وشتاء 2023-2024

الأظافر هي تلك اللمسة النهائية التي لا يمكن أن تكتمل إطلالة المرأة من دونها، لكن لا بد أن تحرص على اعتماد ألوان مناكير تواكب صيحات الموضة، مع الأخذ بالاعتبار لون يديها، بحيث يكون لون المناكير متناغماً معه، ما ينعكس إيجاباً على مظهر اليدين والأظافر على حد سواء.

وهناك مجموعة ألوان مناكير لخريف وشتاء 2023 – 2024، وهي ألوان غنية وعميقة تزيد الأظافر جمالاً.

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طلاء الأظافر النيود بمختلف درجاته

المناكير النيود بدرجاته المختلفة يمنح المرأة أظافر أنيقة، وهو أحد ألوان المناكير الناعمة التي تتناغم مع جميع ألوان البشرة وتكمل إطلالاتك في كل الأوقات، كونه يتناسب مع مختلف اللوكات وألوان الملابس. وهو سيكون من أبرز ألوان المناكير لخريف وشتاء 2023 – 2024.

طلاء الأظافر الكروم

إذا كنت تتابعين أسابيع الموضة العالمية، فلا بد أنك لاحظت أن الكروم سيكون من أبرز الصيحات الجمالية لخريف وشتاء 2023 – 2024، بما فيها المناكير الكروم. ويعد المناكير الكروم، الذي يعد مزيجاً من اللونين الرمادي والفضي البراقين، خياراً مثالياً للمناسبات والسهرات، حيث يجعل الأظافر لامعة ومتلألئة.

طلاء الأظافر الأزرق العميق

الأظافر ذات اللون الأزرق العميق ستجعل إطلالاتك في خريف وشتاء 2023 – 2024، لافتة وأكثر جمالاً وجاذبية، ناهيك عن أنها تواكب صيحات الموضة لهذا الموسم. وهي تتناغم مع ملابسك ذات الألوان الفضي والأسود والأبيض والبني والبيج وغيرها من الألوان..

طلاء الأظافر الأسود

يعود المناكير الأسود بقوة في موسم خريف وشتاء 2023 – 2024، ليكون من أبرز صيحات الأظافر. فلا تترددي في اعتماده، لا سيما إن كنت ترتدين ملابس بألوان فاتحة، ما يجعل إطلالاتك متناغمة ومتناسقة. وقد رأيناه بكثرة خلال الفترة الأخيرة على أظافر النجمات.

طلاء الأظافر الأبيض

على رغم أن المناكير الأبيض مرادف لفصل الصيف، إلا أنه سيكون الموضة الأبرز لموسم خريف وشتاء 2023 – 2024، وهو سيزين إطلالات بطريقة جذابة جداً تجعل يديك وأظافرك أكثر إشراقاً، بالإضافة الى أنه يتناسب مع مختلف ألوان ملابسك، سواء في الأيام العادية أو في السهرات والمناسبات.