هكذا تتغلبين على مشاكل بشرتك في الشتاء

مع بداية موسم الشتاء تعاني الكثيرات من البشرة الجافة بسبب الطقس البارد، وتشعر الفتيات بالقلق طوال هذا الوقت بسبب خشونة البشرة وفقدان رطوبتها، ويبحثن عن منتجات تساعد على تقليل الجفاف، ويتركها رطبة وناعمة.

ومن خلال ما نشر على موقع" timesofindia.indiatimes" توجد طرق أساسية عليك اتباعها في الشتاء حتى تكون بشرتك ناعمة وتواجه الجفاف والخشونة التي يسببها الشتاء ومنها:

تنظيف لطيف

غسول البشرة يساهم بشكل كبير في نضارة البشرة ورطوبتها، وعند استعمالك للغسول ابتعدي عن الغسول الذي يحتوي على مواد كيميائية، واستبدليه بمنتجات تحتوي على زيوت طبيعية، ويفضل استعماله مع الماء الفاتر والابتعاد عن الماء الساخن لأنه يزيد من جفاف البشرة.

استعمال مرطب

استعمال مرطب عالي الجودة غني بعناصر طبيعية فهو يعمل كحاجز وقائي يحمي البشرة من الجفاف، ويفضل استعماله بعد الاستحمام .

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التقشير المنتظم

تقشير البشرة مهم لإزالة خلايا الجلد الميتة وتعزيز إشراقة البشرة، ومن الضروري اختيار مقشر مناسب، ويفضل استعماله مرة أو مرتين في الأسبوع.

استعمال واقي الشمس

وحتى في الشتاء مهم استخدام واقي الشمس للحماية من خطر الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب جفاف و تصبغ البشرة، فاستعمال الواقي يساعد على حماية بشرتك ومنع ظهور أي جفاف على بشرتك.

الاهتمام بنظام صحي متوازن

ويشتمل على اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات والمعدان، والحصول على وقت راحة كافٍ، وتجنب المشاعر السلبية لأنها تؤثر على نضارة وصحة بشرتك، بالإضافة إلى متابعة دورية مع تخصص جلدية ومعرفة منتجات عناية البشرة المهمة لنعومة بشرتك.