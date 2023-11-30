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فنون ومشاهير

نيكول كيدمان تتعرّض للسخرية بسبب مظهرها.. شاهدوا كيف بدت (صورة)

Lebanon 24
30-11-2023 | 16:40
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تعرّضت نيكول كيدمان لانتقادات شديدة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن شاركت صوراً على "إنستغرام" لإظهار دعمها ليوم قمصان "أوس ميوزيك".
نشرت الممثلة الشهيرة، سلسلة من الصور يوم الخميس للاحتفال بالموسيقى الأسترالية والمساعدة في جمع الأموال للعاملين في مجال الموسيقى. وقد بدا أن جسم كيدمان النحيل طغى على عملها الجيد، حيث انتقد العديد من متابعيها مظهرها النحيل في تعليقاتهم. 
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