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خطفت أميرة ويلز، كيت ميدلتون، الأنظار في عرض "رويال فاريتي"، متجاهلةً وصفها بـ"العنصرية" في كتاب طرحه خبير الشؤون الملكية البريطاني أوميد سكوبي بعنوان "Endgame".وكعادتها، حافظت أميرة ويلز على موقفها وركَّزت على واجبتها، حيث حضرت الحدث السنوي مع زوجها الأمير ويليام وضيوفهم، ولية العهد الأميرة فيكتوريا من السويد والأمير دانيال.واختارت كيت، البالغة من العمر 41 عامًا، فستانًا أنيقًا باللون النيلي من توقيع دار الأزياء البريطانية "Safiyaa" يبلغ سعره 1288 جنيه استرليني، تميَّز بأكتافه البارزة وأكمامه الطويلة المنسدلة أرضًا، وياقته العالية المرصعة بالكريستال.وأكملت كيت إطلالتها بتسريحة شعر مموجة أسدلتها على جانبي كتفيها، واعتمدت مكياجًا ناعمًا، كما تزيَّنت بمجموعة من المجوهرات المرصعة بالألماس، وانتعلت حذاءً ذا كعب عالٍ بلون مطابق للفستان.وقبل بدء العرض، تم الترحيب بأمير وأميرة ويلز في المقصورة الملكية مع أداء أغنية "فليحفظ الله الملكة" التي تؤديها النجمة سامانثا باركس.ويأتي هذا الحدث لمساعدة مؤسسة "Royal Variety Charity"، التي تدعم أعضاء صناعة الترفيه من خلال برنامج منح وطني، لمساعدة أولئك الذين عملوا بشكل احترافي في صناعة الترفيه خلال الوضع الاقتصادي الصعب.ويُشار إلى أن سكوبي أثار جدلًا كبيرًا بذكره اسمين من كبار أفراد العائلة المالكة ممن عبرا عن "مخاوفهما" بشأن لون بشرة الأمير آرتشي، ابن دوقة ودوق ساسكس ميغان ماركل والأمير هاري.ووفق النسخة المترجمة من الكتاب باللغة الهولندية، اتضح أن الاسمين هما كيت ميدلتون والملك تشارلز.وبالعودة إلى عام 2021، زعم الأمير هاري وميغان ماركل في مقابلة لهما مع الإعلامية أوبرا وينفري أن أحد أفراد العائلة المالكة تحدث عن لون بشرة ابنهما آرتشي.ورفضت ميغان حينها كشف هويتهما، زاعمةً أن ذكر اسمهما سيكون "ضاراً للغاية".