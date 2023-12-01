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المرأة

نجمة مصرية شهيرة تتلقى دروساً خاصة في قراءة الفنجان!

Lebanon 24
01-12-2023 | 11:00
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تتلقى الفنانة نيللي كريم في الفترة الأخيرة على تلقي دروس خاصة في قراءة الفنجان على يد إحدى المتخصّصات في هذا المجال، من أجل التحضير لمسلسلها الجديد "فراولة" الذي تخوض به سباق دراما رمضان المقبل.

وكشف مصدر مقرّب من نيللي كريم لـ"لها"، أن الفنانة أصبحت تجيد فعلاً قراءة الفنجان ومحترفة بذلك، وذلك من أجل تجسيد شخصية قارئة فنجان خلال أحداث مسلسلها الجديد "فراولة".
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مسلسل "فراولة" تعود به نيللي كريم إلى الكوميديا بعد غياب حوالى ست سنوات منذ قدّمت مسلسل "بـ100 وش" مع الفنان آسر ياسين... وهو لا يزال في مرحلة الكتابة ولم يتم بعد التعاقد مع أي ممثل، ومن المقرر أن يُعرض في موسم رمضان 2024.
 
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