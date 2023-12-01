نجمة مصرية شهيرة تتلقى دروساً خاصة في قراءة الفنجان!

Advertisement

تتلقى الفنانة نيللي كريم في الفترة الأخيرة على تلقي دروس خاصة في قراءة الفنجان على يد إحدى المتخصّصات في هذا المجال، من أجل التحضير لمسلسلها الجديد "فراولة" الذي تخوض به سباق دراما رمضان المقبل.وكشف مصدر مقرّب من نيللي كريم لـ"لها"، أن الفنانة أصبحت تجيد فعلاً قراءة الفنجان ومحترفة بذلك، وذلك من أجل تجسيد شخصية قارئة فنجان خلال أحداث مسلسلها الجديد "فراولة".مسلسل "فراولة" تعود به نيللي كريم إلى الكوميديا بعد غياب حوالى ست سنوات منذ قدّمت مسلسل "بـ100 وش" مع الفنان آسر ياسين... وهو لا يزال في مرحلة الكتابة ولم يتم بعد التعاقد مع أي ممثل، ومن المقرر أن يُعرض في موسم رمضان 2024.