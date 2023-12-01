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المرأة

الفنانة الشهيرة تتلقّى دروساً خاصة لخوض موسم رمضان المقبل

Lebanon 24
01-12-2023 | 16:00
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أفادت مجلة "لها" بأن الفنانة نيللي كريم تعكف في الفترة الأخيرة على تلقي دروس خاصة في قراءة الفنجان على يد إحدى المتخصّصات في هذا المجال، من أجل التحضير لمسلسلها الجديد "فراولة" الذي تخوض به سباق دراما رمضان المقبل.
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وكشف مصدر مقرّب من نيللي كريم لـ"لها"، أن الفنانة أصبحت تجيد فعلاً قراءة الفنجان ومحترفة بذلك، وذلك من أجل تجسيد شخصية قارئة فنجان خلال أحداث مسلسلها الجديد "فراولة".


ومسلسل "فراولة" الذي لا يزال في مرحلة الكتابة ولم يتم بعد التعاقد مع أي ممثل، تعود به نيللي كريم إلى الكوميديا بعد غياب حوالى ست سنوات منذ قدّمت مسلسل "بـ100 وش" مع الفنان آسر ياسين. ومن المقرر أن يُعرض في موسم رمضان 2024.
 
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