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المرأة

شيرين عبد الوهاب لن تغني في بيروت.. حفلها تأجل لهذا السبب

Lebanon 24
02-12-2023 | 04:00
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بسبب تصاعد الأحداث في جنوب لبنان، قررت الشركة المنظمة لحفل الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في لبنان، تأجيل حفلها في بيروت، على أن يُقام لاحقا بعد تحسن الأوضاع.

وكان من المقرر أن تحيي شيرين هذا الحفل الغنائي في بيروت نهاية شهر كانون الأول الجاري، تزامنًا مع احتفالات رأس السنة. (البوابة)
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