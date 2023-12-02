هل تعود حلا شيحة للتمثيل في رمضان 2024؟

بعد تداول أنباء عن اتفاق صناع مسلسل "حق عرب" للنجم أحمد العوضي، مع النجمة العائدة من الاعتزال حلا شيحة على مشاركته البطولة؛ لتعود رسمياً لمزاولة مهنة التمثيل بعد عامين من الغياب، أكدت مصادر من نقابة المهن التمثيلية أن عضوية حلا "ما زالت مشطوبة"، ولا يوجد قرار بإعادتها حتى اللحظة، ولا يمكنها ممارسة المهنة قبل تسوية وضعها داخل النقابة.

أشار المصدر نفسه أن حلا شيحة تم شطب عضويتها في تموز من عام 2021، بعدما أصدرت بياناً تبرأت فيه من العمل الفني، على هامش اعتزالها الفن وارتداء الحجاب، وبعدها تقدمت بصورة ودية لنقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، طلبت فيه العودة لممارسة نشاطها الفني، ولكنه اشترط وقتها موافقة الوسط الفني وكبار النجوم، على أن تكون عودتها بمنزلة "فرصة أخيرة"، ومن بعدها لم يحدث تواصل رسمي بين الطرفين.

وشهدت كواليس التحضيرات لموسم المسلسلات المصرية لرمضان 2024، أنباء حول سعي صناع مسلسل "حق عرب" للنجم أحمد العوضي، على التعاقد مع حلا شيحة، وأنها وافقت بالفعل على تقديم الدور، ولكن لم يصدر تأكيد رسمي لا من حلا ولا من الشركة المنتجة

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