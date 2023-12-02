حنان مطاوع: زوجي أجمل من فتى أحلامي

كشفت الفنانة حنان مطاوع عن مواصفات فتى أحلامها الذي كانت تتمناه خلال فترة الدراسة في الجامعة، مؤكدةً أنها كانت تحلم برجل يتمتع بصفات نجم هوليوود كيفن كوستنر، لكن زوجها أجمل ممن كانت تحلم به.

وقالت حنان: "أنا فتى أحلامي في الجامعة كان كيفين كوستنر، لكن أمير جوزي هو أهم من فتى أحلامي، وفيه مواصفات أحسن بكتير من فتى أحلامي... اختيار ربنا أحلى بكتير من اختياراتنا".

Advertisement

وعن أعمالها قالت: "أنا ليا فلوس عند طوب الأرض من المنتجين، ومنتجين فنانين، واللي بيستلف ومبيسدش، وأنا مبحبش أستلف أبداً... الدَين مذلة، أعيش على القد ويا رب ما يحوجنا لحد".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع، مسلسل "صوت وصورة"، والذي حققت من خلاله نجاحاً كبيراً ونالت عنه إشادات واسعة من الجمهور.