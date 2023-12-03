23
o
بيروت
22
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
-2
o
بشري
22
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
نقل إعلاميّة معروفة إلى المستشفى... وهذه أوّل صورة لها من هناك
Lebanon 24
03-12-2023
|
05:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الإعلامية أسما إبراهيم مقدمة برنامج "حبر سري"، عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، عن تعرّضها لوعكة صحية مفاجئة نقلت على إثرها لأحد المستشفيات، طالبة من جمهورها الدعاء لها.
Advertisement
ونشرت أسما صورة كشفت من خلالها عن وجودها في المستشفى وقد تم تعليق محاليل بذراعها خلال تلقيها العلاج، وعلقت على الصورة بقولها: "الحمدلله". (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا فعل "حزب الله" بـ"قوة الرضوان"؟ صحيفة إسرائيليّة تُفجر السّر!
Lebanon 24
ماذا فعل "حزب الله" بـ"قوة الرضوان"؟ صحيفة إسرائيليّة تُفجر السّر!
12:00 | 2023-12-02
02/12/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة على "واتسآب" في لبنان.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
مفاجأة على "واتسآب" في لبنان.. ماذا حصل؟
14:22 | 2023-12-02
02/12/2023 02:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يقتحم إسرائيل.. هكذا دَخل إلى الجليل "هُجومياً"!
Lebanon 24
"حزب الله" يقتحم إسرائيل.. هكذا دَخل إلى الجليل "هُجومياً"!
05:00 | 2023-12-03
03/12/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة لبنانية.. رئيس بلدية تحت قبضة "المعلومات"!
Lebanon 24
في منطقة لبنانية.. رئيس بلدية تحت قبضة "المعلومات"!
12:56 | 2023-12-02
02/12/2023 12:56:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الطقس سيُصبح عاصفاً إبتداءً من هذا اليوم... الأمطار الغزيرة عائدة والثلوج ستتساقط
Lebanon 24
الطقس سيُصبح عاصفاً إبتداءً من هذا اليوم... الأمطار الغزيرة عائدة والثلوج ستتساقط
05:53 | 2023-12-03
03/12/2023 05:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
07:30 | 2023-12-03
نادين نجيم وخطيبها أعلناها... متى سيتزوجان؟ (فيديو)
03:35 | 2023-12-03
وصفات طبيعية لعلاج تشقّقات القدم في الشتاء
00:55 | 2023-12-03
أسباب ظهور البقع الداكنة على الوجه... وما علاجها؟
16:00 | 2023-12-02
حنان مطاوع: زوجي أجمل من فتى أحلامي
14:00 | 2023-12-02
هل تعود حلا شيحة للتمثيل في رمضان 2024؟
09:43 | 2023-12-02
كاد أن ينتهي بانفصالهما.. خلاف بين خبيرة التجميل اللبنانية الشهيرة وزوجها هل قام بخيانتها؟
فيديو
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
02:09 | 2023-11-28
03/12/2023 16:55:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
11:52 | 2023-11-26
03/12/2023 16:55:35
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
03/12/2023 16:55:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24