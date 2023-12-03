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المرأة

نقل إعلاميّة معروفة إلى المستشفى... وهذه أوّل صورة لها من هناك

Lebanon 24
03-12-2023 | 05:44
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أعلنت الإعلامية أسما إبراهيم مقدمة برنامج "حبر سري"، عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، عن تعرّضها لوعكة صحية مفاجئة نقلت على إثرها لأحد المستشفيات، طالبة من جمهورها الدعاء لها.
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ونشرت أسما صورة كشفت من خلالها عن وجودها في المستشفى وقد تم تعليق محاليل بذراعها خلال تلقيها العلاج، وعلقت على الصورة بقولها: "الحمدلله". (لها)
 
 
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