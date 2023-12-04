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المرأة

من الأكثر جرأة؟.. نجمات تألقن باللون الأحمر في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

Lebanon 24
04-12-2023 | 01:30
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كانت المنافسة شديدة بين النجمات العربيات والغربيات على سجادة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2023. هذه المناسبة التي جمعت الجميلات من حول العالم. ولأن الأناقة تحتل الصدارة دوماً كان لا بد لنا من متابعة دقيقة لأبرز الإطلالات.

اللون الأحمر سيطر بشكل كبير، وعدداً كبيراً من النجمات تألقن به. فلماذا هذا التوجه؟

 

أسيل عمران بطلة ملوكية

الطابع الملوكي الفاخر سيطر على إطلالة النجمة أسيل عمران من خلال تنسيقها فستاناً طويلاً باللون الأحمر ذي تنورة منفوشة من الخارج. يليق بها هذا اللون بشكل كبير. هذا التصميم هو من أبرز موضة الموسم.

 

سمية رضا بأسلوب عصري

لفت نظرنا بشكل كبير فستان سمية رضا، التي تألقت بتصميم طويل يأتي بطبقات ولديه تفاصيل واسعة في منطقة الأكتاف واليدين، ونسقت معه قفازات عالية باللون الأسود. هذه الإطلالة كانت جميلة ومحتشمة جداً.

 

مريم أوزرلي بطابع جريء

تحب الممثلة التركية مريم أوزرلي أن تلفت الأنظار أينما حلّت. من هنا، تأتي فساتينها دائماً مثيرة للجدل. اختارت أوزرلي فستاناً بقصة الكورسيه عند صدره باللون الأحمر القوي والجذاب، إلا أن الملفت في إطلالتها هو الوشاح الذي وضعته على رأسها بشكل جميل ومميز. هذا الفستان من تصميم نور فتح الله.

 

فستان فريدا آيسن الملفت

الأناقة والرقي سيطرا على طابع فريدا آيسن من خلال فستانها الطويل الأحمر المنسدل بطريقة أنثوية وتفاصيل الكشاكش التي زينت جهة واحدة من الكتف.

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