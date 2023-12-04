كيف تصبحين شخصية صباحية بدون معاناة.. نصائح ثمينة

هل تتمني أن تحولي نفسِك إلى شخص صباحي، وأن يكون لديكِ المزيد من الساعات للعمل على مهامك أو أهدافك طوال اليوم؟

أعلمي أن هذا قد يبدو غير واقعي بالنسبة لكِ الآن، لكن أن تصبحي شخصًا صباحيًا ليس بالأمر الصعب، ولن تحتاجي إلى كميات كبيرة من القهوة لقضاء يومِك بصورة سليمة.

كيف تصبحي شخصًا صباحيًا؟

احصلي على نوم جيد

إذا كنتِ تريدين أن تصبحي شخصًا يستيقظ بنشاط كبير في الصباح، فيجب أن تحصلي على فترة نوم صحي بالقدر المناسب من الساعات بصورة يومية.

ومن الأفضل إبعاد جميع الأجهزة الإلكترونية من حولك، بما في ذلك أي شيء يذكرك بالعمل أو المهام غير المكتملة (قبل 45 دقيقة على الأقل من وقت النوم).

وشيء آخر مهدئ يجب القيام به قبل النوم هو أخذ حمام دافئ (وليس ساخن)، حيث يعزز الماء الدافئ إحساسًا عميقًا بالاسترخاء ويساعد على النوم بشكل أسرع، ويمكنك اختيار سائل الاستحمام برائحة اللافندر والذي يساعدك أكثر على الاسترخاء والنوم العميق.

إنشاء روتين الصباح

الروتين هو أفضل طريقة لتدريب نفسك على فعل أي شيء، ولكي تصبحي شخصًا صباحيًا، ضعي روتينًا للاستيقاظ بحيث تستيقظي في نفس الوقت تقريبًا كل صباح، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع.

وبعد القيام بذلك لفترة من الوقت، سيبدأ جسمك بشكل طبيعي في الاستيقاظ في تلك الساعات دون الشعور بالنعاس، واختاري وقت الاستيقاظ المفضل وتكيفي معه تدريجيًا.

ابدئي يومك بالحركة والقيام بشيء ممتع

ومن أجل الاستيقاظ نشطة في الصباح، قومي ببعض تمارين الصباح أو بعض التمارين البسيطة بعد الاستيقاظ بفترة وجيزة، لأنها ستجعلك تشعري بمزيد من النشاط بشكل طبيعي.

وإذا استطعتِ، اخرجي لاستنشاق الهواء النقي، ثم خذي حمامًا سريعًا واقضِ 15 دقيقة في فعل شيء ممتع، حيث سيجعلك هذا تتطلعين إلى الاستيقاظ لأنك ستنتظرين أيضًا هذا النشاط الممتع.

تناولي وجبة فطور مغذية

سر طاقة الصباح هو الحصول على فطور صحي ومتوازن، وتناول وجبة فطور صحية تعزز من الصحة والوزن الصحي للجسم، وتغذي جسمك بجميع العناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها للاستمرار طوال اليوم.

والإفطار الجيد أمر لا بد منه، لذلك حتى إذا لم تكوني جائعة في الصباح، فحاولي تناول وجبة خفيفة لتمنح جسمك الطاقة الصباحية التي يحتاجها بشدة.

ضعي خطة صباحية

وإذا قررت أن تصبحي شخصية صباحية، اتخذي خطوة للأمام وابدئي في التخطيط لأيامك أيضًا، وهذا الأمر يستغرق بضع دقائق فقط وهو أمر مهم للغاية من أجل روتين صباحي صحي، حيث ستشعرين بأنك أكثر إنتاجية خلال اليوم.

وإذا كنتِ تتطلعين إلى أن تصبحي شخصًا صباحيًا، فإن اتباع هذه النصائح سيساعدك على القيام بذلك دون الكثير من اليأس.

وعلى الرغم من أن الأمر قد يكون غير مريح بعض الشيء في البداية، إلا أن تحولك إلى شخص صباحي يستحق كل هذا العناء، حيث إنها بالتأكيد عادة ممتازة يجب إتقانها.

فوائد الاستيقاظ مبكرًا

وللاستيقاظ مبكرًا فوائد عديدة يمكن أن تشعري بها في حياتك، وإليكِ أبرز هذه الفوائد:

تحسين الوظيفة المعرفية

يميل الأشخاص الذين يستيقظون مبكرًا إلى التركيز بشكل أفضل ويكونون أكثر يقظة وحيوية طوال اليوم، وهناك صلة محتملة بين الاستيقاظ المبكر والنجاح.

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تحسين جودة النوم

النوم الكافي والمتسق يحسن ضغط الدم، والجهاز المناعي، ووظائف الدماغ الأساسية، والحالة المزاجية، ويمنح جسمك الوقت لإصلاح نفسه.

كما أن الاستيقاظ مبكرًا يجعل الذهاب إلى الفراش مبكرًا أسهل، علاوةً على أن الحفاظ على أوقات نوم واستيقاظ متسقة ينظم إيقاعك اليومي ويؤدي إلى نوم أعمق في الليل.

وعندما تستيقظ مبكرًا، يكون لديكِ وقت لإعداد وجبة فطور صحية وشاملة، ومع الوجبة الأولى المشبعة، ومن المرجح أن تتخذ خيارات وجبات خفيفة صحية في وقت لاحق من اليوم، مما يقلل من خطر زيادة الوزن والسمنة.