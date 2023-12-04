Advertisement

المرأة

بحفل ضخم نجمة تركية شهيرة تدخل القفص الذهبي.. وعريسها ينهار من البكاء (فيديو)

Lebanon 24
04-12-2023 | 03:58
A-
A+
Doc-P-1137287-638372844468499562.jpg
Doc-P-1137287-638372844468499562.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تزوجت الممثلة التركية ألينا بوز من رجل الأعمال التركي أوموت أفيرجان، في حفل زفاف ضخم حضره عدد كبير من النجوم الاتراك.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد كبير من الصور ومقاطع الفيديو من اجواء الحفل الذي كان لافتا فيه فخامة الديكور.
 
 
 
Advertisement
 
ومن بين النجوم الذي حضروا الحفل ظهر في الصور أوزغه أوزبيرينتشجي، نجيب ميميلي الذي عرفه الجمهور من خلال مسلسل "الحفرة"، أوكتاي كاينارجا، بانسو سورال، كيفانش تاتليتوغ وزوجته باشاك ديزر ، وغيرهم.

كما تداول الجمهور صور جديدة للعرسان من جلسة تصوير قاما بها، ظهرا خلالها وهما على متن قارب في قلب البحر.

وكان من اكثر اللقطات اثارة هي لحظة  انهيار أموت افيرغن بالبكاء لحظة رؤية الينا  بالفستان الابيض حيث كان يبكي بشدة فيما قامت بوز بمسح دموعه.
 
 
 
يُذكر ان أموت ارتبط بعلاقات حب متعددة غالبيتها مع نجمات ولعل أبرزها علاقته مع النجمة التركية توبا بويوكستون التي تكبره بـ 10 سنوات، حيث بدأت علاقتهما بعد أشهر قليلة من انفصالها عن زوجها الفنان أنور صايلالك، وانتهت علاقتهما بعد فترة قصيرة وقيل إن توبا قررت التركيز مع ابنتيها.

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:10 | 2023-12-04
03:00 | 2023-12-04
02:30 | 2023-12-04
01:30 | 2023-12-04
00:00 | 2023-12-04
23:00 | 2023-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24