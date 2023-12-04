بحفل ضخم نجمة تركية شهيرة تدخل القفص الذهبي.. وعريسها ينهار من البكاء (فيديو)

تزوجت الممثلة التركية ألينا بوز من رجل الأعمال التركي أوموت أفيرجان، في حفل زفاف ضخم حضره عدد كبير من النجوم الاتراك.



وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد كبير من الصور ومقاطع الفيديو من اجواء الحفل الذي كان لافتا فيه فخامة الديكور.

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ومن بين النجوم الذي حضروا الحفل ظهر في الصور أوزغه أوزبيرينتشجي، نجيب ميميلي الذي عرفه الجمهور من خلال مسلسل "الحفرة"، أوكتاي كاينارجا، بانسو سورال، كيفانش تاتليتوغ وزوجته باشاك ديزر ، وغيرهم.



كما تداول الجمهور صور جديدة للعرسان من جلسة تصوير قاما بها، ظهرا خلالها وهما على متن قارب في قلب البحر.



وكان من اكثر اللقطات اثارة هي لحظة انهيار أموت افيرغن بالبكاء لحظة رؤية الينا بالفستان الابيض حيث كان يبكي بشدة فيما قامت بوز بمسح دموعه.

أوموت افيرغين لم يتمالك دموعه لحظة زواجه من الينا بوز 🥹🤍#AlinaBoz #UmutEvirgen pic.twitter.com/NCBpUckr7c — مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs) December 2, 2023

يُذكر ان أموت ارتبط بعلاقات حب متعددة غالبيتها مع نجمات ولعل أبرزها علاقته مع النجمة التركية توبا بويوكستون التي تكبره بـ 10 سنوات، حيث بدأت علاقتهما بعد أشهر قليلة من انفصالها عن زوجها الفنان أنور صايلالك، وانتهت علاقتهما بعد فترة قصيرة وقيل إن توبا قررت التركيز مع ابنتيها.



