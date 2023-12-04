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المرأة
بعدما دعمت فلسطين.. ممثلة أميركية تعتذر
Lebanon 24
04-12-2023
|
10:00
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اعتذرت الممثلة، الحائزة على جائزة الأوسكار، سوزان ساراندون عن التصريحات التي أدلت بها خلال خطاب ألقته في مظاهرة مؤيدة لفلسطين، والتي اعتبرها النقاد معادية للسامية.
وخلال تجمع حاشد في مدينة نيويورك الشهر الماضي، قالت ساراندون: "هناك الكثير من الناس الذين يشعرون بالخوف، ويخافون من كونهم يهوديين في هذا الوقت، ويتذوقون شعور كونك مسلما في هذا البلد".
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كما انضمت إلى الحشد في ترديد "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر"، وهو ما يفسره كثيرون على أنه دعوة لتدمير إسرائيل.
وفي منشور على موقع "إنستغرام" يوم السبت، كتبت نجمة هوليوود أن "الصياغة كانت خطأ فادحا، لأنها تشير ضمنا إلى أن اليهود حتى وقت قريب كانوا غرباء عن الاضطهاد، في حين أن العكس هو الصحيح".
وتابعت: "يؤسفني بشدة التقليل من هذه الواقعية وإيذاء الناس بهذا التعليق"، مضيفة أن نيتها كانت التحدث ضد "التعصب بجميع أنواعه". (روسيا اليوم)
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