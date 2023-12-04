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ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" 10 أشياء مهمة يجب تعليمها لطفلك قبل سن العاشرة، وهي:- المهارات الحياتية الأساسية: مثل ربط خيوط الحذاء، تزرير القمصان، الطهي الأساسي والنظافة الشخصية لتعزيز الاستقلال والاكتفاء الذاتي.- الاحترام واللطف: يجب غرس مجموعة من القيم في طفلك، بما في ذلك الاحترام والتعاطف واللطف تجاه الآخرين و الأقران وكبار السن، وتعزيز العلاقات الإيجابية معهم.- المسؤولية: تشجيع الأطفال على المسؤولية من خلال تكليفهم بمهام مناسبة لعمرهم.- مهارات حل المشكلات: السماح للأطفال بمعالجة التحديات بشكل مستقل وتوجيههم خلال عمليات صنع القرار.- إدارة الأموال: تقديم المفاهيم المالية الأساسية مثل الادخار والإنفاق بحكمة، وقيمة المال لنقل المهارات الأساسية لإدارة الأموال.- النظام الغذائي وممارسة الرياضة: يجب تثقيف الأطفال حول أهمية اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وعادات النوم الجيدة، والنظافة الشخصية لتعزيز نمط حياة صحي.- الذكاء العاطفي: تعليم الأطفال كيفية التعرف على مشاعرهم وعواطفهم والتحكم بها بشكل فعال.- حب الطبيعة: يجب غرس تقدير الطبيعة والبيئة في الأطفال وتعليمهم المحافظة عليها، وإعادة تدوير الأشياء المستخدمة.- محو الأمية الرقمية والسلامة: تثقيف الأطفال حول السلامة على الإنترنت، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، وأهمية وضع الحدود أثناء التنقل في العالم الرقمي.- الامتنان واليقظة: تشجيع الأطفال على إظهار الامتنان واليقظة والتعبير عنهما، وتعليمهم تقدير ما يملكون، وتنمية المرونة، والعيش في اللحظة الراهنة التي يحيونها.