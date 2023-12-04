هل تتزوج أسيل عمران قريباً؟

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أكدت الفنانة أسيل عمران في لقاء مع برنامج "Et بالعربي" أن ما ينتشر عن زواجها مجدّداً قريباً شائعة لا أساس لها من الصحة.وقالت بعفوية: "ما في هالكلام، ولو في ما لح أخبركم بس بصراحة حالياً تركيزي على شغلي".وأضافت: "ما في أي علاقة حب حالياً في حياتي ولو صارت في يوم من الأيام، أحب ذلك والباب مفتوح ولكن ما عندي حالياً الطاقة والتفرّغ لهذا الموضوع".