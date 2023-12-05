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المرأة
نقابة الإعلاميين تمنع إعلامية شهيرة من الظهور على الشاشات
Lebanon 24
05-12-2023
|
04:11
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قررت نقابة الإعلاميين المصرية منع الإعلامية ريهام سعيد من الظهور على الشاشات بسبب مخالفتها قوانين النقابة، وفق نقيب الإعلاميين طارق سعدة.
وأوضح سعدة في تصريحات صحفية أن النقابة تنظر حالياً في الشكوى المقدمة ضد ريهام من قبل قناة "الشمس" الفضائية لمخالفتها التعاقد المبرم بينهما، ولتعاقدها في الوقت نفسه مع قناة "هي"، والظهور على شاشتها.
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وقال: إن ريهام خالفت المادة 71 من قانون النقابة، مضيفاً أن "هذه المادة تُلزم الإعلامي الحاصل على تصريح بالظهور على الشاشات بإبلاغ النقابة بانتقاله من محطة إلى أخرى لتوفيق أوضاعه"، وفق ما نقلت عنه صحيفة الشرق الأوسط.
وقدّمت قناة "الشمس" شكوى إلى نقابة الإعلاميين، تتهم فيها ريهام سعيد بمخالفة شروط التعاقد المبرم بينهما والتدوين عبر صفحتها على فيسبوك بأنها "قررت الانسحاب من القناة لظروفها الصحية مع اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ العقد".
وبحسب سميرة الدغيدي، رئيسة مجلس إدارة قناة "الشمس"، فإن ريهام تعاقدت على تقديم برنامج لمدة عامين، زاد خلالهما أجرها عن الأجر المتفق عليه عدة مرات، لكن المشكلة بدأت مع رغبتها في الحصول على مبالغ مالية إضافية.
وأوضحت أنهم فوجئوا بموقف ريهام سعيد المرتبط بالجانب المادي فقط، لافتة إلى أن ذلك الأمر تطلب تدخلاً من نقابة الإعلاميين لحفظ حقوقهم. (فوشيا)
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