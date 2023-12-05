Advertisement

المرأة

نقابة الإعلاميين تمنع إعلامية شهيرة من الظهور على الشاشات

Lebanon 24
05-12-2023 | 04:11
A-
A+
Doc-P-1137705-638373715898975081.jpeg
Doc-P-1137705-638373715898975081.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قررت نقابة الإعلاميين المصرية منع الإعلامية ريهام سعيد من الظهور على الشاشات بسبب مخالفتها قوانين النقابة، وفق نقيب الإعلاميين طارق سعدة.

وأوضح سعدة في تصريحات صحفية أن النقابة تنظر حالياً في الشكوى المقدمة ضد ريهام من قبل قناة "الشمس" الفضائية لمخالفتها التعاقد المبرم بينهما، ولتعاقدها في الوقت نفسه مع قناة "هي"، والظهور على شاشتها.
Advertisement

وقال: إن ريهام خالفت المادة 71 من قانون النقابة، مضيفاً أن "هذه المادة تُلزم الإعلامي الحاصل على تصريح بالظهور على الشاشات بإبلاغ النقابة بانتقاله من محطة إلى أخرى لتوفيق أوضاعه"، وفق ما نقلت عنه صحيفة الشرق الأوسط.

وقدّمت قناة "الشمس" شكوى إلى نقابة الإعلاميين، تتهم فيها ريهام سعيد بمخالفة شروط التعاقد المبرم بينهما والتدوين عبر صفحتها على فيسبوك بأنها "قررت الانسحاب من القناة لظروفها الصحية مع اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ العقد".
 
وبحسب سميرة الدغيدي، رئيسة مجلس إدارة قناة "الشمس"، فإن ريهام تعاقدت على تقديم برنامج لمدة عامين، زاد خلالهما أجرها عن الأجر المتفق عليه عدة مرات، لكن المشكلة بدأت مع رغبتها في الحصول على مبالغ مالية إضافية.

وأوضحت أنهم فوجئوا بموقف ريهام سعيد المرتبط بالجانب المادي فقط، لافتة إلى أن ذلك الأمر تطلب تدخلاً من نقابة الإعلاميين لحفظ حقوقهم. (فوشيا) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:00 | 2023-12-05
07:12 | 2023-12-05
06:30 | 2023-12-05
01:36 | 2023-12-05
23:00 | 2023-12-04
16:29 | 2023-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24