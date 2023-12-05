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المرأة

مرام علي تكشف سبب وزنها الزائد في "الخائن"

Lebanon 24
05-12-2023 | 06:30
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وجهها مثل قرص الكبّة".. مرام علي نجمة "الخائن" تكشف السبب: "لا وزن زائد ولا عمليات".

 
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علّق روّاد الانترنت في الأيام الماضية على ظهور الممثلة مرام علي ضمن أحداث مسلسل "الخائن" بوجه منتفخ، ورجّح البعض أن تكون قد خضعت لحقنات الفيلر وعمليات التجميل، في حين استبعد البعض الآخر الأمر وحصروا السبب بزيادة وزنها.

 

وبعد الجدل الحاصل، خرجت مرام علي عن صمتها وكشفت السبب الحقيقي لتغيّر ملامح وجهها، فقالت عبر برنامج "تفاعلكم" ان السبب هو تلقيها العلاج بـ"الكورتزون"، إذ إنها أصيبت بكسر بسيط في القدم أثناء تصوير مسلسلها السابق "عنبر" ولم يكن بإمكانها أخذ استراحة لأن تصوير "الخائن" كان بعده مباشرة.

 

واعترفت مرام علي انها تعرّضت للتنمّر، وأضافت "شكلي ما كان منطقي، ووصفني البعض بقرص الكبة".

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