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المرأة

نجمات تركيا بإطلالات أنيقة في حفل جوائز الفراشة الذهبية

Lebanon 24
05-12-2023 | 08:00
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تألقت النجمات التركيات على السجادة الحمراء خلال حفل توزيع جوائز الفراشة الذهبية لعام 2023، وتنوعت الاطلالات من ناحية التصاميم الأنيقة والعادية والألوان الفاتحة، مع سيطرة اللون الأسود على أغلب الاطلالات.

 

تألقت النجمة سيماي بارلاس بفستان أنيق، ويمكن اعتباره من أجمل الاطلالات في الحفل وأكثرها فخامة، وجاء بتصميم أنثوي جريء بتصميم ضيق بالكامل من دون أكمام مع فتحة عند الصدر وشق أمامي طويل عند القدم. 

 

 أما المغنية إيرام ديرجي، فاختارت فستاناَ ناعماً باللون الأسود بقصة مستقيمة مع حركة تعرجات عند الصدر على شكل تاج، ونسقته بقفازات باللون الأبيض وقلادة من اللؤلؤ وحملت كلاتش فضي اللون.

 

 واتسمت إطلالة النجمة أوزنور سيرتشيلار بالجرأة، فاختارت اللون الأسود بتصميم أنيق عبارة عن تنورة طويلة متصلة بجاكيت قصيرة وصدرية مصممة على شكل سلاسل تغطي الصدر ومفتوحة عند منطقة البطن.

 

 وتألقت الفنانة التركية حفصة نور سانجاك بفستان أنيق باللون الأسود، وجاء بتصميم بسيط مع أكمام طويلة منفوشة من الأسفل، نسقته بطريقة بسيطة وتركت شعرها الناعم ينسدل على كتفيها.  

 

 وباللون الأبيض الفخم تألقت النجمة اوزجي ياغيز، وجاء بتصميم ناعم بحمالات منسدلة وتصميم مفعم بالأنوثة مع حركة طيات على الصدر وكشاكش بسيطة على الخصر.

 

 

 

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