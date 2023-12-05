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المرأة

أحلام تُحدث صجة بمواقف كثيرة في أبوظبي

Lebanon 24
05-12-2023 | 11:00
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حرصت النجمتان أحلام وأصالة نصري على الترويج لحفلهما المقبل في دبي من خلال مقطع فيديو طريف نشرته الفنانة الإماراتية عبر "إنستغرام".

 

وأرفقت أحلام المقطع بتعليق كتبت فيه: "انتظرونا في دبي دار الحي لي عناها الشيبه يرد صبي، اتحداكم إنها أجمل الليالي بنغني مع بعض أغاني ولا مره تغنّت اللي ما بيحضر بيفوته والحقيقه غير التصوير احجزوا قبل السولد أوت في قاعة كوكا كولا ارينا".

 

 إلى ذلك، وخلال حفلها الأخير في العاصمة أبوظبي، تألقت النجمة أحلام بفستان فخم بتصميم القفطان باللون الأسود مع خطوط فضّية مبهرة، وكان أنيقاً للغاية أبرز رشاقتها وجمالها.

 

وشهد الحفل الكثير من المواقف العفوية، منها حرص النجمة الإماراتية على توجيه التحية الى الإعلامية لجين عمران التي قدّمتها بكلمات نابعة من القلب، لتردّ عليها أحلام وتشكرها على المسرح وتصفها بأنها أختها وصديقتها وقطعة من قلبها.

 

 كما حرصت أحلام على تلبية رغبة طفلة من ذوي الهمم، حيث ظهرت وهي تجري على المسرح لتحتضن أحلام التي استمرّت بالغناء وهي تحتضنها. ثم داعبت الطفلة بالغناء لها على المسرح والتقطت معها الصور السيلفي، وسط فرح الطفلة بلقائها.

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