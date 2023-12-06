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المرأة

لبشرة خالية من الشوائب.. إليكم روتين العناية اليومي للنساء في أواخر الثلاثينيات

Lebanon 24
06-12-2023 | 02:00
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يمكن أن تبدأ علامات التقدم في السن بالظهور على بشرتك الممتلئة والناعمة والخالية من الشوائب عند اقترابك من أواخر الثلاثينيات. 
 
قواعد العناية بالبشرة بعد بلوغ الـ35 عامًا
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- يعد العثور على المرطب الذي يحتوي على المكونات المناسبة للعناية بالبشرة جزءًا أساسًا من أي روتين للعناية بالبشرة لمكافحة الشيخوخة. ابحثي عن مكونات مثل الغليسيرين، على سبيل المثال، لأنه يساعد على امتصاص الرطوبة من الهواء ويساهم بترطيب بشرتك.
 
- يجب اختيار كريم الترطيب الذي يحتوي على ما لا يقل عن 1.5 % من الريتينول، وتعد إضافة الريتينول إلى نظام العناية بالبشرة الخاص بك مع الاقتراب من سن الأربعين مهمة جدًا، هو واحد من أقوى مكونات العناية بالبشرة المضادة للشيخوخة، ويساعد على تجديد خلايا الجلد السطحية، لتحصلي على بشرة أكثر صحة وشبابًا.
 
- لضرورة حماية البشرة من الشمس من خلال تطبيق الكريم الواقي من الأشعة فوق البنفسجية كل يوم حتى خلال فصل الشتاء.
 
- على النساء استخدام غسولًا، ومقشرًا للبشرة يحتوي على حمض اللاكتيك أو حمض الجليكوليك الذي سيعمل على إزالة الجلد الميت الباهت. كما يمكن لمصل الفيتامين C الغني بمضادات الأكسدة أن يقلل من التصبغات.
 
- لمعالجة البقع المزعجة، من خلال استخدام منتجات تحتوي على حمض الساليسيليك المضاد للبكتيريا. أو استشيري طبيبك، والأهم ألا تهمليها أبدًا.
 
- كما ويجب الاهتمام بالمنطقة المحيطة بالعينين، واستخدمي الكريمات المرطبة الخاصة بها. الجلد في هذه المنطقة حساس وتظهر عليه علامات التقدم بالسن بوضوح. (فوشيا) 
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