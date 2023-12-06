أتت بالزي المدرسي.. حفيدة ناهد فريد شوقي شاركت في جنازة جدتها

في ظهورها الإعلامي الأول، حرصت الفنانة داليا البحيري على اصطحاب ابنتها "قسمت" إلى جنازة جدّتها المنتجة ناهد فريد شوقي.



و"قسمت" هي ابنة داليا البحيري من زوجها الأول الراحل فريد المرشدي، نجل المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، وظهرت في الجنازة بالزيّ المدرسي ويبدو أنها خرجت للتو من المدرسة إلى العزاء. (روسيا اليوم)

Advertisement