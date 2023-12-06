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المرأة

بعد حادث وفاة نجلها غرقاً.. الموت يؤلم الفنانة الشهيرة مجدّداً

Lebanon 24
06-12-2023 | 08:28
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أعلنت الفنانة القديرة المعتزلة شمس البارودي عن وفاة زوج شقيقتها.

وقالت الفنانة المعتزلة  عبر حسابها على "فيسبوك": "زوج أختى ناهد المستشار عادل حسن إسماعيل، ترك حبيبي دار الفناء وذهب لدار البقاء، ينعم بإذن الله بروح وريحان ورب عنه راضٍ غير غضبان، آخر تجمع فرحنا معاً فى إفطار رمضان وعيد ميلاد الغالي شريك عمري حسن، ولقاء الفرح الأكبر في أعلى جنان الخلد مع الأهل والحبيب صلّى الله عليه وسلم كل منا في ميعاده".
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وأضافت: "صبراً يا أختي فالمؤمن يقينه أننا كلنا إليه راجعون وكل مَن على هذه الدنيا فان ولا يبقى إلا وجه ربّنا ذي الجلال والإكرام الحمد لله الحمد لله اللهم أجرنا في مصيبتنا صبراً صبراً إنما يوفّى الصابرون أجرهم بغير حساب".

يُذكر أن هذا هو الظهور الأول للفنانة المعتزلة شمس البارودي منذ حادث وفاة نجلها عبد الله غرقاً، في 30 تموز الماضي، في إحدى قرى الساحل الشمالي. (لها)
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