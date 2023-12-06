أنجلينا جولي تُفجّر مفاجأة من العيار الثقيل.. هذا ما كشفته

فجّرت النجمة الأميركية أنجلينا جولي مفاجأة من العيار الثقيل، كاشفةً أنها تفكر بمغادرة الولايات المتحدة إلى كمبوديا واعتزال التمثيل.



وفي حديثها لجريدة "وول ستريت جورنال"، قالت جولي: "نشأت في مكان ضحل إلى حد ما، ومن بين جميع الأماكن في العالم، هوليوود ليست مكاناً صحياً، لذلك أنت تسعى إلى الأصالة. لن أكون ممثلة يوماً ما، فعندما بدأت مسيرتي، لم أتوقع أن أكون شخصية عامة، وأن أشارك في الكثير من الأعمال".

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واشارت الى أنها لا تملك حياة اجتماعية ولا تواعد أحداً وغير مرتبطة عاطفياً بأي شخص حالياً، وأن ليس لديها أصدقاء كثر.



كما أكّدت أنها لن تعتزل قبل استكمال مجموعة من مشاريعها الفنية على أقل تقدير، على غرار جزء ثالث من فيلم الشهير Maleficent، بالإضافة إلى تجسيدها السيرة الذاتية لمغنية الأوبرا الأسطورية ماريا كالاس في فيلم من إخراج بابلو لارين.