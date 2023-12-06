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المرأة

النجمة الشهيرة تتفوّق على الملك تشارلز وتحصد لقب "شخصية العام"

Lebanon 24
06-12-2023 | 23:00
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نالت النجمة الأميركية تايلور سويفت لقب "شخصية العام" بمجلة تايم الأميركية، متفوقة على ملك بريطانيا تشارلز الثالث.


وفي السياق، قال رئيس تحرير مجلة تايم سام جاكوبز: "اختيار شخص يمثّل ثمانية مليار شخص على كوكب الأرض ليس مهمة سهلة. اخترنا شخصاً يمثل الفرح"، مضيفاً "كانت مثل الطقس، كانت في كل مكان".
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من جهّتها، عبرت نجمة أغنية "Lover" والفائزة بجائزة غرامي، عن سعادتها باللقب، وقالت للمجلة: "هذا هو أكثر ما شعرت به من فخر وسعادة على الإطلاق، والأكثر إبدعاً وحرية على الإطلاق".
المصدر: 24.ae
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