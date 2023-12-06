النجمة الشهيرة تتفوّق على الملك تشارلز وتحصد لقب "شخصية العام"

Advertisement

نالت النجمة الأميركية تايلور سويفت لقب "شخصية العام" بمجلة تايم الأميركية، متفوقة على ملك بريطانيا تشارلز الثالث.وفي السياق، قال رئيس تحرير مجلة تايم سام جاكوبز: "اختيار شخص يمثّل ثمانية مليار شخص على كوكب الأرض ليس مهمة سهلة. اخترنا شخصاً يمثل الفرح"، مضيفاً "كانت مثل الطقس، كانت في كل مكان".من جهّتها، عبرت نجمة أغنية "Lover" والفائزة بجائزة غرامي، عن سعادتها باللقب، وقالت للمجلة: "هذا هو أكثر ما شعرت به من فخر وسعادة على الإطلاق، والأكثر إبدعاً وحرية على الإطلاق".