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المرأة
بعد غياب طويل.. ميريام فارس تدعو للسلام بجلسة تصوير جريئة شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
07-12-2023
|
04:00
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بعد غياب عن مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الحرب على غزة والقصف الإسرائيلي على جنوب لبنان، نشرت الفنانة ميريام فارس صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
وبدت ميريام في جلسة تصوير اختارت ان يكون عنوانها "السلام".
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وارتدت ميريام فستانا من دون أكمام باللون البرونزي واسعا في المنطقة السفلية، واعتمدت ماكياجا ناعما، وحملت بيدها ورودا اصطناعية.
وعلقت ميريام على الصور قائلة: "سلام سلام سلام سلام. سلام عليكم".
وكالعادة منعت ميريام خاصية التعليقات، الا ان ميريام تعرضت للانتقاد من بعض رواد مواقع التواصل الذين اعتبروا ان جلسة التصوير جريئة وغير مُناسبة لما يحدث في غزة وجنوب لبنان.
المصدر: "رصد" لبنان 24
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