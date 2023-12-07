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المرأة
بعد عودتها من لبنان وعدم حضورها جنازتها... النجمة الشهيرة تودّع والدتها برسالة مؤثرة
Lebanon 24
07-12-2023
|
08:10
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نشرت الفنانة ناهد السباعي عبر حسابها الخاص في "فيسبوك" صورة من إحدى شهادات التقدير التي نالتها والدتها المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، وعلّقت عليها برسالة مؤثرة بعد عودتها من لبنان وتغيّبها عن جنازة والدتها ودفنها.
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وكتبت ناهد السباعي قائلةً: "وداعاً الفريدة وداعاً للهانم كنتي خير خلف لخير سلف. سيبتيني لوحدي قومي يا ماما مفيش حاجة ليها معنى من غيرك أنت عمري كله وحياتي كلها كانت ليكي ومعاكي اللهم اغفر لأمي وارحمها إنا لله وإنا إليه راجعون".
وأضافت: "سيُقام عزاء أمي وصاحبة عمري كله ناهد فريد شوقي في قاعة الوهاب مسجد الشرطة في الشيخ زايد أمام "هايبر وان" يوم الخميس الموافق ٧ كانون الأول بعد صلاة المغرب. البقاء والدوام لله وحده".
ولم تتمكن ناهد السباعي من حضور مراسم جنازة والدتها بسبب تواجدها في لبنان لتصوير مسلسلها الجديد "نقطة سوداء" مع الفنان أحمد فهمي، بحيث إنها لم تستطع حجز طائرة للحاق بالجنازة.
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