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المرأة

إعلامية شهيرة تعلن شفاءها من مرض السرطان

Lebanon 24
07-12-2023 | 16:55
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أعلنت الإعلامية المصرية الشهيرة نجوى إبراهيم تغلبها على مرض السرطان، معبرة عن فرحتها قائلة: "جات كده من عند ربنا".

وشاركت الإعلامية الملقبة بـ "ماما نجوى"، خبر تعافيها خلال تقديم برنامجها "بيت العز" على إذاعة نجوم FM المصرية، وقالت: "فرحانة ومبسوطة الحمد لله بعد أربع أو خمس شهور قلق، حابة أفرحكم وهي جات كده من عند ربنا وبيجيلي كم دعوات كتير منكم اعتبروني من النهاردة لسة وجه جديد معاكم".
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وأشارت نجوى إلى التحديات التي واجهتها خلال فترة مرضها، مقدمة شكرها لدعم الجمهور الذي صاحبها طوال مسيرتها الإعلامية.

كما أكدت أنها مستعدة لبداية جديدة وتعتبر نفسها "وجهًا جديدًا"، مشددة على امتنانها وحبها للجمهور على دعمه منذ البداية.

المصدر: فوشيا
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