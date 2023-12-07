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المرأة

ماذا كشفت شيرين عبد الوهاب عن حفلها في "موسم الرياض"؟

Lebanon 24
07-12-2023 | 23:00
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كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب تفاصيل حفلها المقرر إقامته خلال كانون الأول الجاري في "موسم الرياض".

 
وقالت شيرين في تصريحات إعلامية إنها تستعد لليلتها في "موسم الرياض" وأن الحفل أُطلق عليه "صوت إحساس العرب".
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واضافت: "بشكر كل الجمهور اللي حضر في حفل "روائع السنباطي"، وأنا بحبكوا أوي وصبرتوا عليا كدا وعشان كدا حضرت خمس أغاني قريب هنعلن عنهم، بجانب ليلة شيرين اللي هي بعنوان "صوت إحساس العرب".

 
هذا ووجّهت شيرين الشكر الى المستشار تركي آل الشيخ، مؤكدةً أنه يحب ويقدّر الفن المصري والفنانين المصريين، بالقول: "ألف شكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ لحبّك وتقديرك للفن المصري والفنانين المصريين".
المصدر: لها
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